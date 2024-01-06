İstanbul'da simide gizli zam geldi. Kasaya giden donup kaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini açıklamıştı. Tüketici Fiyat Endeksi Aralık 2023'te aylık bazda yüzde 2,93, yıllık bazda 64,77 olarak duyuruldu.

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 37.55, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 49.25 oranında zam yapılacak.

Maaş oranlarının açıklanmasının ardından çalışanlar zamlı maaşlarını cebine koymadan A7Dan Z'ye her ürüne zam gelmeye başladı.

İstanbul'un Şişli İlçesi'nde bulunan Sevinç Simit Sarayı'nda simide yüzde 50 zam yapıldı. 10 TL'ye satılan simidi 15 TL'ye satmaya başladı.

Her kesimin özellikle sabah kahvaltılarında sofralarından eksik etmediği simide zam yapıldığını kasaya gidince öğrenen bir vatandaş "Hiç bir açıklama yapılmadı. Kasada simidin tanesinin 15 TL olduğunu öğrendim. Camekana yazmışlar ama fark etmedim" diye konuştu.

FİYATI EKMEĞİ SOLLADI

Çayın fiyatını bile sormaya korktuğunu söyleyen bir başka vatandaş "2 önümde duran genç erkek yanındaki arkadaşına 'sakın soğuk içecek alma. 50 TL olmuş' uyarısını yaptı. Artık simit ve çay keyfide lüks oldu. Bu zammı kim yaptı. Kim açıkladı. Bunlar kafasına göre fiyat mı yükseltiyor anlamış değilim. Ekmeğin 10 TL'ye satıldığı yerde simit 15 TL olur mu" diyerek isyan etti.