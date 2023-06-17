İstanbul'da şok evlerinde 40 kaçak yakalandı

İstanbul'un Tuzla ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren Asya ve Ortadoğu yönelik yapılan baskında 40 kaçak yakalandı. Evini bu kişilere kiraya veren bir ev sahibi ise gözaltına alındı.

İstanbul'da şok evlerinde 40 kaçak yakalandı

İHA'nın haberine göre, İstanbul polisi Asya ve Ortadoğu kökenli kaçakların sevk edilecekleri sınır illerine götürülmeden önce kaldıkları "şok evleri" diye nitelendirilen mekanlar ile ikamet sahiplerine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmalar sonucunda Tuzla’da belirlenen 6 farklı adrese 7 Haziran’da operasyon düzenledi.

Yapılan incelemede, evlerde koğuş şeklinde ranza sisteminin kurulduğu, Asya ve Ortadoğu kökenli kaçakların ülkede barınmalarını sağlayan ev sahibinin ise bu yolla fahiş rakamlarla haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

Operasyonda 40 kaçak yakalandı. Ayrıca, kaçaklara yer temin ettiği gerekçesiyle hakkında adli işlem yapılan M.K. adlı ev sahibine de toplam 154 bin 880 lira idari para cezası kesildi. Yakalanan kaçakların sınır dışı edilmesine yönelik işlemlere başlandığı öğrenildi.

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