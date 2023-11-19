İstanbul'da son yağışlar barajlara ilaç gibi geldi

Son yağışlarla beraber İstanbul’da kuraklık tehlikesi yaşayan barajların son durumu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.
İSKİ verilerine göre, mega kentin can damarlarındaki doluluk oranı, yüzde 20’nin üzerine çıktı.
İSKİ’den alınan verilere göre tek tek barajların doluluk oranı şu şekilde.
İstanbul barajlarının güncel doluluk oranları
Ömerli % 52.93
Darlık % 18.49
Elmalı % 1.82
Terkos % 11.35
Alibey % 4.47
Büyükçekmece % 6
Sazlıdere % 2.83
Istrancalar % 0.71
Kazandere % 0.57
Papuçdere % 0.82