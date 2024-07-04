İstanbul'da su fiyatları zamlandı! Vatandaş duruma isyan etti

Yaz aylarının gelmesi ve sıcaklıkların artmasıyla birlikte suya olan talep artarken, İstanbul genelinde 0.5 litrelik pet şişe suyun fiyatı 10 TL'ye çıktı. Vatandaşlar, su fiyatına tepki gösterdi.

İstanbul'da marketlerde, akaryakıt istasyonlarında, büfeler ve simit tezgahlarındaki en ucuz 0.5 litrelik pet şişe suyun fiyatı 10 lirayı bulurken, trafikteki sokak satıcılarında ise pet şişe sular 15 ila 20 liradan satılıyor.

GÜNDE 30 TL SUYA PARA VERİLİYOR

Bazı zincir marketler 10 TL'nin altındaki su markalarını raflarda bulundurmuyor. Bazı marketler ise ucuz su markalarını raflara koyarak dolaplara yerleştirmiyor. İstanbul'da bir öğrenci ise gün içerisinde suya 30 TL verdiğini söyleyerek bu duruma artık alıştığını ifade etti.

"SUSAYINCA MECBUR ALMAK ZORUNDAYIZ"

Elindeki suyu 10 TL'ye aldığını söyleyen üniversite öğrencisi Kaan Çubuk, “Artık 20 TL'de olsa benim için fark etmiyor, her geçen gün suyun fiyatı artıyor. 10 TL, 20 TL artık benim için önemli bir para değil. Susayınca mecbur almak zorundayız. Bazı yerlerde daha pahalı satılıyor. Havanın sıcak olması da etkiliyor. Gün içerisinde suya 30 TL veriyorum” diye konuştu.

"HAVA SICAK OLUNCA MECBUR ALIYORUM"

Yarım litrelik pet şişe suya 10 TL verdiğine değinen Mustafa Uçak, “Normalde bu sular 1-2 TL arasındaydı. Normalde evde içiyoruz suyu. Hava sıcak olunca dışarıdan mecbur su alıyorum” dedi.

"Yarım litrelik pet şişe suyu 10 TL'ye aldım"

Su fiyatlarının yüksek olduğuna vurgu yapan Kaan Özdemir, “Enflasyonu en çok etkileyen sektörlerden biri gıda sektörü. O yüzden bu içtiğimiz suya da yansıdı. Yarım litrelik pet şişe suyu 10 TL'ye aldım. Dışarda olunca mecbur alıyoruz” açıklamasında bulundu.

"GÜNDE 4-5 TANE SU İÇİYORUM"

Su fiyatlarına tepki gösteren Rıza Mamak ise “Suyu 10 TL'ye aldım. Normalde 4-5 TL arasında olması lazım. Devletin bunu araştırması lazım. Bu zamları ben benzine, mazota gelen zamlara bağlıyorum. Normalde 2-3 TL olması lazım. Mecbur kalıyoruz içiyoruz. Günde 4-5 tane su içiyorum” dedi.