31 Ocak 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Susuzluk alarm zillerini çaldırıyor

Kurak bir kış geçiren İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 28 seviyesine düştü. İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk da gerilerken, bu oran son 10 yılın en düşük oldu. En kurak olan Alibey Barajında su seviyesi yüzde 15.71 olarak ölçüldü.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 13:58
Takip Et

İstanbul’da susuzluk alarm zillerini çaldırıyor

Susuzluk alarm zillerini çaldırıyor
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Türkiye genelinde kış ayında yağmur ve kar yağışının azlığı kuraklık tehdidini de beraberinde getirdi. Böyle olunca barajlardaki su seviyesi de her geçen gün düşmeye devam ediyor. 

ALİBEY'DE DİP GÖRÜNDÜ

Herkeste endişeye ol açan kuraklık sebebiyle de İstanbul’da bulunan barajlardaki su seviyesi de her geçen gün azalıyor. Megakent İstanbul’a da su sağlayan barajlar son 10 yılın en düşük seviyesine geldi. 

Verilere göre, İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı İSKİ verilerinde bugünlük su seviyesinin yüzde 28 seviyesinde olduğu görüldü.
İstanbul’da da yağışlı havanın az olmaması sebebiyle de kuraklıktan en fazla etkilenen Alibey barajı oldu. İSKİ verilerine göre Alibey barajında 31 Ocak 2023 itibariyle yüzde 15.71 olarak ölçüldü.

Öte yandan, İstanbul’daki barajların doluluk oranları ise şöyle:

Alibey Barajı yüzde 15.71

Büyükçekmece Barajı yüzde 32.12

Darlık Barajı yüzde 27.17

Istrancalar Barajı yüzde 22.42

Kazandere Barajı yüzde 3.7

Elmalı Barajı yüzde 24.26

Ömerli Barajı yüzde 31.11

Pabuçdere Barajı yüzde 4.95

Sazlıdere Barajı yüzde 35.39

Terkos Barajı yüzde 34.68

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Matematik soruları 1 saniyede nasıl çözülür? Matematik öğretmeni açıkladı
1
﻿Matematik soruları 1 saniyede nasıl çözülür? Matematik öğretmeni açıkladı
﻿Matematik soruları 1 saniyede nasıl çözülür? Matematik öğretmeni açıkladı
﻿Dizilerde rol kapanların soyunma modası devam ediyor. Yalı Çapkını'nın yıldızı da kilotlu çorapla poz verdi
2
﻿Dizilerde rol kapanların soyunma modası devam ediyor. Yalı Çapkını'nın yıldızı da kilotlu çorapla poz verdi
﻿Dizilerde rol kapanların soyunma modası devam ediyor. Yalı Çapkını'nın yıldızı da kilotlu çorapla poz verdi
﻿Bu 6 burçtaki insanların beyinleri zehir gibi çalışıyor
3
﻿Bu 6 burçtaki insanların beyinleri zehir gibi çalışıyor
﻿Bu 6 burçtaki insanların beyinleri zehir gibi çalışıyor
﻿Müthiş bir şey! 2 bin 317 ton altın rezervi bulundu
4
﻿Müthiş bir şey! 2 bin 317 ton altın rezervi bulundu
﻿Müthiş bir şey! 2 bin 317 ton altın rezervi bulundu
﻿İktidarın emekliler için yapacağı seçim hamlesi sızdı
5
﻿İktidarın emekliler için yapacağı seçim hamlesi sızdı
﻿İktidarın emekliler için yapacağı seçim hamlesi sızdı
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
6
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
﻿ Finlandiya basını duyurdu. Polis ülkede Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermeyecek
7
﻿ Finlandiya basını duyurdu. Polis ülkede Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermeyecek
﻿ Finlandiya basını duyurdu. Polis ülkede Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermeyecek
﻿Bakırköy’de tekmeli yumruklu yol kavgası
﻿Bakırköy’de tekmeli yumruklu yol kavgası
﻿Bakırköy’de tekmeli yumruklu yol kavgası
﻿Belçika’da sağlık çalışanlarından protesto
﻿Belçika’da sağlık çalışanlarından protesto
﻿Belçika’da sağlık çalışanlarından protesto
﻿Malatya’da kaçakçılık operasyonu
﻿Malatya’da kaçakçılık operasyonu
﻿Malatya’da kaçakçılık operasyonu
﻿Meteoroloji'den ‘zirai don’ uyarısı
﻿Meteoroloji'den ‘zirai don’ uyarısı
﻿Meteoroloji'den ‘zirai don’ uyarısı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.