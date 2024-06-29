İstanbul’da tam 2 ton yakalandı!

Düzenleme: Kaynak: AA
İstanbul’da tam 2 ton yakalandı!

İstanbul'un tarihi Eminönü semtinde, deniz canlıları kaçakçılığına yönelik bir operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat üzerine bir aracın deniz canlıları yüklendiği Eminönü sahilinde harekete geçti.

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Fatih ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada, yaklaşık 2 ton ağırlığında kaçak avlanmış midye bulundu. Olayla ilgili M.A. ve M.K. isimli iki şüpheliye, Su Ürünleri Kanunu gereğince toplamda 52 bin 484 lira idari para cezası uygulandı. Ele geçirilen midyeler, yaşamlarını sürdürebilmeleri ve doğal ortamlarına geri dönebilmeleri için denize iade edildi. Yetkililer, kaçak avcılığın deniz ekosistemine verdiği zararlar konusunda halkı bilinçlendirmeye devam edeceklerini belirtti.

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