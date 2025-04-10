İstanbul’da tarihi çarşıda fare ve böcek avı

İstanbul'un en yoğun ziyaret edilen tarihi ve turistik noktalarından biri olan Mısır Çarşısı, Fatih Belediyesi ekipleri tarafından ilaçlandı. Belediye ekipleri, özellikle yaz aylarında artış gösteren haşere ve zararlı böceklerle mücadele kapsamında düzenli olarak yürütülen çalışmalar doğrultusunda çarşı içerisinde bulunan rögarları ilaçlayıp kapı altlarına da fare kapanı koydu.

Fatih Belediyesi görevlisi Ali Çakmak, "Sağlık işleri müdürlüğü olarak başkanımızın talimatıyla Mısır Çarşısı genelinde ilaçlama çalışması yapıyoruz. Fare ve hama böceğiyle ilgili çalışma yapıyoruz. Çarşı yönetiminin bilgisi dahilinde ilaçlama yapıyoruz" dedi.