İstanbul’da tarihi çarşıda fare ve böcek avı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Fatih Belediyesi ekipleri, İstanbul’un en çok ziyaret edilen tarihi ve turistik yerlerinden Mısır Çarşısı’nda haşere ve zararlı böceklere karşı ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

İstanbul'un en yoğun ziyaret edilen tarihi ve turistik noktalarından biri olan Mısır Çarşısı, Fatih Belediyesi ekipleri tarafından ilaçlandı. Belediye ekipleri, özellikle yaz aylarında artış gösteren haşere ve zararlı böceklerle mücadele kapsamında düzenli olarak yürütülen çalışmalar doğrultusunda çarşı içerisinde bulunan rögarları ilaçlayıp kapı altlarına da fare kapanı koydu.

Fatih Belediyesi görevlisi Ali Çakmak, "Sağlık işleri müdürlüğü olarak başkanımızın talimatıyla Mısır Çarşısı genelinde ilaçlama çalışması yapıyoruz. Fare ve hama böceğiyle ilgili çalışma yapıyoruz. Çarşı yönetiminin bilgisi dahilinde ilaçlama yapıyoruz" dedi.

İstanbul’da tarihi çarşıda fare ve böcek avı

İstanbul’da tarihi çarşıda fare ve böcek avı

İstanbul’da tarihi çarşıda fare ve böcek avı

İstanbul’da tarihi çarşıda fare ve böcek avı

İstanbul’da tarihi çarşıda fare ve böcek avı

İstanbul’da tarihi çarşıda fare ve böcek avı

İstanbul’da tarihi çarşıda fare ve böcek avı

İstanbul’da tarihi çarşıda fare ve böcek avı

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