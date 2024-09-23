İstanbul'da tarihi yalı soygununda şok! Aracından servet bulunan polis çete üyesi çıktı

Holding merkezi olarak kullanılan Memduh Paşa Yalısı'ndan 145 milyon lira çalındığı bildirilmişti. Bu büyük soygunu gerçekleştiren hırsızlardan birinin polis olduğu ortaya çıktı. Siyah giyimli, maskeli hırsızlık çetesi üyesi olan polisin aracından para ve altın çıktı.

Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı, 3 ay önce soyulmuştu. 145 milyon liralık soygun sonrası yakalanan 8 şüpheli hakkında dava açıldı. Şüphelilerden biri de polis memuruydu. Önce suçu itiraf edip tek tek isim veren polis, yazılı ifadesinde ise suçunu inkâr etti.

İRANLI İŞ İNSANINA AİTTİ: 145 MİLYON LİRALIK DÖVİZ VE ALTIN ÇALINDI

Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı, İranlı bir iş insanına ait holdingin merkeziydi. Haziran ayında gerçekleşen soygunda, güncel kurla hesaplandığında 145 milyon liralık döviz ve altın çalındı.

SİYAH GİYİMLİ, MASKELİ ARKADAŞLARINI İÇERİ ALDI

Show Haber'in aktardığına göre, özel güvenlik görevlisi önce alarmı devre dışı bıraktı, ardından siyah giyimli maskeli dört arkadaşını içeri aldı ve kasaların yanına gittiler.

Polis, kısa sürede yalının güvenlik görevlisi dahil 8 kişiyi yakaladı. Şüphelilerden biri de meslektaşlarıydı. Hırsızlık çetesi üyesi olan polis memurunun aracından para ve altın çıktı. Yalı soygununu Unkapanı'nda planladıklarını söyleyen polis, tek tek isim verdi.

Ancak, polis memuru daha sonra yazılı ifadesinde suçunu inkâr etti. Yine de diğer şüpheliler gibi onun hakkında da 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Çalınan 145 milyon liranın 115 milyon liralık kısmının hâlâ kayıp olduğu ortaya çıktı.