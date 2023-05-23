İstanbul’da tarlada 3 ceset bulundu

Silivri Değirmenköy mevkiinde toprağa gömülmüş 3 ceset bulundu. Cesetlerin kayıp olarak aranan S. D. ve iki çocuğuna ait olduğu düşünülüyor. 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İstanbul’da tarlada 3 ceset bulundu

DHA'nın haberine göre; İstanbul’da iddiaya göre 2.5 yıl önce anne S. D. oğlu E. P. ve kızı R. P. ile birlikte şüpheli bir şekilde kayboldu. S.D ve çocuklarının bulunması için ailesi bir televizyon programına katıldı.

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Programda S. D. ve çocuklarının son görüldüğü yerin Silivri’de olduğu iddia edildi. Bu iddialar üzerine Jandarma ekipleri Silivri’de arama çalışması başlattı. Ekipler Silivri Değirmenköy mevkiinde yeşil alanda kazı çalışması yaptı.

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Yapılan kazıda toprağa gömülü şekilde 3 ceset bulundu. Cesetlerin kayıp olarak aranan S. D. oğlu E. P. ve kızı R. P.’ye ait olduğu düşünülüyor. Polis olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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