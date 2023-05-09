İstanbul’da tartıştığı annesi silahla öldüren şahıs intihar etti

Olay, Fatih Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binada meydana geldi. Sabah saatlerinde binadan silah sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Çilingir yardımıyla eve giren polisler, bir kadın ve bir erkeğin cansız bedenleriyle karşılaştı.
Yapılan inceleme sonucunda Ferhat K.'nın, önce annesi Fincan K.'yı öldürdüğü, ardından intihar ettiği belirlendi.
Uzun süredir annesiyle aralarında anlaşmazlıklar yaşandığı iddia edilen şahsın, silahıyla birlikte hayatına son verdiği olayın ardından polis ekipleri soruşturma başlattı.