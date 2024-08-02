İstanbul'da tehlike saçan üst geçit! İnsanlar burayı kullanırken korkudan titriyor

İstanbul Avcılar Tahtakale Mahallesi Ispartakule mevkiinde bulunan karayollarına ait yaya üst geçidi tehlike saçıyor.

Üst geçidin betonlarının döküldüğü, kolonlarındaki paslanmış demirin ortaya çıktığı ve birçok çatlağın olduğu görüldü.

Üst geçitten şikayetçi olan çevre sakinleri, hem Tem Otoyolunun üstünden geçen hem de mahalleyi birbirine bağlayan üst geçidin mevcut hali nedeniyle endişeli olduklarını ifade etti. Mahalle tarafından sıklıkla kullanılan üst geçidin otoyol üzerine düşmesi tehlikesi oluşturuyor.

"BU KADAR ARAÇLAR GEÇİYOR, İNSANLAR GEÇİYOR"

Üst geçidi kullanırken korktuklarını ifade eden Engin Karaman, “Bu üst geçidi kullanıyoruz. Kazaya ve belaya sebebiyet verebilir. Belediyeden yapılmasını istiyoruz. Tehlikeli, bu kadar araçlar geçiyor, insanlar geçiyor” diye konuştu.

"BETONLARI DÖKÜLMÜŞ, DEMİRLERİ GÖZÜKÜYOR"

Merdivenlerin çürümesi nedeniyle çocukların ayaklarının sıkıştığını belirten İsa Sümer isimli mahalle sakini, “Burayı biz kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi, köprünün hali belli. Buranın tamir edilmesini istiyoruz, sürekli burayı kullanıyoruz. Betonları dökülmüş, demirleri gözüküyor. Yani buranın bakıma ihtiyacı var. Korkuyoruz, çünkü merdivenleri bazen uçuyor. Çocukların ayağı da içine girebilir” ifadelerini kullandı.