İstanbul'da termometreler 41 dereceyi gördü. Vatandaşlar zor anlar yaşadı

Kavurucu sıcakların İstanbul'u etkisi altına almasıyla termometreler 41 dereceye ulaşırken, vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Sultanahmet'te vatandaşların kafalarını ıslatarak serinlemeye çalıştığı görüldü.

KAYNAK: İHA
İstanbul'da termometreler 41 dereceyi gördü. Vatandaşlar zor anlar yaşadı

İstanbul'da gün içinde hava sıcaklığının 41 dereceye ulaşmasıyla vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sıcaktan etkilenen bazı mega kent sakinleri, kafalarını ıslattı, bazılarıysa gölgelik alanda oturarak serinlemeye çalıştı.

İstanbul dahil yurt genelindeki birçok ilde mevsim normallerinin üstünde hava sıcaklıkları görülüyor. Meteoroloji, kavurucu sıcaklar nedeniyle doğal afet uyarısı verirken, uzmanlar da vatandaşları gerekmedikçe evden çıkmamaları konusunda uyarı yayınladı. Özellikle öğlen saatlerine vurgu uzmanlar, vatandaşlara güneş çarpmalarına karşı dikkatli olma çağrısı yaptı.

İstanbul'un önde gelen tarihi yerlerinden olan Sultanahmet Meydanı'nda banklar boş kaldı. Rekor sıcaklıklar nedeniyle insanların kafalarını ıslatarak ve gölgelik alanda oturarak serinlemeye çalıştığı görüldü.

"İklimlerin değişeceği yıllardır söyleniyor"

75 yaşında olduğunu söyleyen bir kişi, sıcak havaya rağmen sevdiği için çalıştığını belirterek, "Bunaltan bir sıcak var. İklimlerin değişeceği yıllardır söyleniyor. Bilinçli olmak gerekiyor" dedi.

Gaziantep'ten geldiğini ifade eden başka bir yurttaş ise, "Antep böyle değil. Orada nem yok, havası kuru. O yüzden sıcağı çok hissetmiyoruz. Bunaltan bir sıcak var" sözleriyle İstanbul'daki nem fazlalığına dikkat çekti.

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