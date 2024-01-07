İstanbul'da terör operasyonu

Kaynak: AA
İstanbul'da terör operasyonu
İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütleri DHKP/C, DEAŞ, PKK ile TKİP'in faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma başlattı.

Başlatılan bu çalışmada, terör örgütlerinin faaliyetlerine katıldıkları gerekçesiyle adli makamlarca haklarında arama kararı çıkarılan ve çeşitli hapis cezalarına çarptırılan şüphelilerin adresleri belirlendi.

Emniyetin kent genelinde düzenlendiği eş zamanlı operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, 1'i serbest bırakıldı.

İlgili Haberler
Tekirdağ'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunu
Küresel piyasalarda bu hafta neler yaşandı? İşte yılbaşı dönüşü para birimlerinde son gelişmeler
Ev sahibi olanlar yandı tam 4 katı olacak. İşte devletin alacağı ödeme
Son Haberler
Atatürk’e hakaret etti tepki gösterenlerin üzerine yürüdü. Bulun bu Atatürk düşmanını Gündem
Atatürk’e hakaret etti tepki gösterenlerin üzerine yürüdü. Bulun bu Atatürk düşmanını
HAMAS'ın gölge lideri 'hayalet' ortaya çıktı Dünya
HAMAS'ın gölge lideri 'hayalet' ortaya çıktı
Ceyhun Kazancı açıkladı. Tam bitti derken taraftarlara kötü haberi verdi Spor
Ceyhun Kazancı açıkladı. Tam bitti derken taraftarlara kötü haberi verdi
Otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı Gündem
Otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Geri dönüşüm deposunda korkutan yangın Yaşam
Geri dönüşüm deposunda korkutan yangın
Bagaj kutusundan göçmen çıktı. Hayatlarının şokunu yaşadılar Dünya
Bagaj kutusundan göçmen çıktı. Hayatlarının şokunu yaşadılar