İstanbul'da terör operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütleri DHKP/C, DEAŞ, PKK ile TKİP'in faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma başlattı.
Başlatılan bu çalışmada, terör örgütlerinin faaliyetlerine katıldıkları gerekçesiyle adli makamlarca haklarında arama kararı çıkarılan ve çeşitli hapis cezalarına çarptırılan şüphelilerin adresleri belirlendi.
Emniyetin kent genelinde düzenlendiği eş zamanlı operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, 1'i serbest bırakıldı.
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