Küresel piyasalarda bu hafta neler yaşandı? İşte yılbaşı dönüşü para birimlerinde son gelişmeler

Bu hafta yurtiçi gelişmelerine baktığımızda; enflasyon rakamları ve üretici fiyat endeksi takip edildi. Yurtiçinde enflasyon yüzde 64,77 olarak açıklanırken, aylık bazda yüzde 2,97 seviyesinde açıklandı.

Üretici fiyat endeksi, yıllık bazda 44,22 ile önceki ayın üzerinde açıklandı.

Gelen enflasyon rakamları sonrası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, (TCMB) dün açıklanan enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirme raporu yayımladı.

Yayımlanan raporda, enflasyondaki yükseliş için ücretlerde ki beklenen artışa işaret etti.

TCMB, temel mal ve hizmet gruplarında sınırlı yükseliş sergilerken enerji ve gıda gruplarındaki artışın daha belirgin olduğunu belirtti.

Euro Bölgesi’nde de enflasyon rakamları takip edildi.

Euro Bölgesi’nde enflasyon yıllık bazda yüzde 2,9 ile beklentilerin altında açıklanırken, aylık bazda yüzde 0,2 olarak açıklandı.

Euro Bölgesi’nde enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 2,4 açıklanmıştı. Bu ay enflasyon geçtiğimiz ayın üzerinde açıklanmış olsa da piyasa beklentisinin altında seyrediyor.

ABD tarafında ise Tarım Dışı İstihdam rakamları ve işsizlik rakamları açıklandı. ABD’de Tarım Dışı İstihdam verisi 216K olarak açıklandı. Önceki ay 177K olarak açıklanmıştı.

İşsizlik oranı yüzde 3,7 olarak açıklandı.

Hafta geride kalırken;

Dolar/TL kuru 29,7860 seviyesinde

Euro/TL 32,6647’de

BİST 100, 7.628 bandında

Ons altın, 2.045 dolarda

Gram altın ise 1.956 TL’de işlem gördü.