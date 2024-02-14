Diyarbakır'da terör operasyonu: 19 gözaltı

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı’nın, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerini engellemek ve terör örgütü ile bağlantılı olduğu, yardım ve yataklık yaptığı, terör örgütü propagandası yaptığı düşünülen kişileri yakalamak ve adaletin önüne çıkarmak amacıyla Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekipleri ile koordineli bir çalışma yürüttüğü belirtildi.

Bu çalışma kapsamında, Lice ilçesinde 22 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi ve PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları ve örgüt propagandası yaptıkları belirlenen 19 kişi gözaltına alındı. 3 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Gözaltına alınan kişilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 78 adet mermi, 18 kilogram toz esrar, 16 adet cep telefonu, 16 adet sim kart ve 2 adet örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan kişiler, jandarma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.