Ev sahibi olanlar yandı tam 4 katı olacak. İşte devletin alacağı ödeme

Kaynak: Haber Merkezi
Ev sahibi olanlar yandı tam 4 katı olacak. İşte devletin alacağı ödeme
Emlak uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, tapu harcı ve emlak vergisi konusunda artışların yaşanacağını vurguladı.

2024 yılının başlamasıyla beraber tapu ve emlak vergisinde yeni bir dönem resmen başladı.

2022 yılında tüm gayrimenkul türlerinde 3 milyon 434 bin gayrimenkul satışının gerçekleştiğini, fakat 2023 yılında bu rakamın yaklaşık yüzde 14 azalışla 2 milyon 949 bin satışa düştüğünü belirten Özelmacıklı, tapu harcı gelirinin ise hedeflenenin üzerine yükselerek 60 milyar 59 milyon seviyesine ulaştığını söyledi.

MASRAFLAR ARTACAK

2023 yılı için yeniden değerleme oranının yüzde 58,46 olarak belirlendiğini belirten Özelmacıklı, bu durumun tapu harcı ve emlak vergisi masraflarına yansıyacağını söyledi.

Özelmacıklı, İstanbul'da sadece bir satış işleminden alınan döner sermaye ücretinin 1297,5 TL'den 2 bin 55 TL'ye çıktığını altını çizerek, 2024 yılında ise tapu masraflarının artacağını vurguladı.

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ARTIK 4 KATI ÜCRET ALINACAK

Ayrıca, emlak vergilerinin 2024 yılında yüzde 29,23 oranında artırılarak hesaplanacağını dikkat çeken Özelmacıklı, bu iki değişiklik sebebiyle tapu işlemlerinin masraflarının arttığını söyledi.

Döner sermaye bedellerinin illere ve yöresel katsayılarının işlem türlerine göre değişiklik gösterdiğini söyleyen Özelmacıklı, bazı işletmeler 2 kat bazı işletmelerde 4 kat alınan ücretlere dikkat çekti.

2023 yılında döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilip fakat işlemlerle ilgili olarak 31 Ocak 2024 tarihine kadar başvuru yapılması halinde hizmet bedeli farkı tahsil edilmeden işlemlerin sonuçlandırılacağını söyledi.

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