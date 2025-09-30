İstanbul’da terör örgütü DHKP/C’ye darbe! Sultangazi yapılanması çökertildi

Kaynak: DHA

İstanbul Sultangazi'de DHKP/C terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Eş zamanlı adreslere yönelik düzenlenen baskında, 1 tabanca, 1 şarjör, 21 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, DHKP/C Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik olarak İstanbul Gazi Mahallesi Spor Kulübü ve Gazi Mahalli Alan Yapılanması içerisinde faaliyet yürüten 14 kişinin yakalanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sultangazi'de tespit edilen 14 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda yakalama kararı bulunan şüphelilerden 12'si gözaltına alınırken 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 tabanca, 1 şarjör, 21 adet fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

