İstanbul’da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyesi 4 Suriyeli tutuklandı

İstanbul’da İstihbarat Şube ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda daha önce Suriye'de PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen 8 örgüt üyesinin 7’si 15 Ağustos’ta düzenlenen operasyonda yakalanmıştı.



Bölücü terör örgütü üyesi 7 teröristin polisteki sorgusu bugün tamamlandı. İstanbul’da farklı adreslerde yakalanan tamamı Suriye uyruklu 7 örgüt üyesi, sabah saatlerinde emniyetten adliyeye sevk edildi.

Adli makamlara çıkarılan 3 PYD/YPG’li “Adli Kontrol” şartı ile serbest bırakılırken, Halep nüfusuna kayıtlı 1993 doğumlu Ahmet Admi adlı YPG’li ile yine ülkenin kuzeyindeki Haseki iline bağlı Resulayn nüfusuna kayıtlı 24 yaşındaki Mustafa Mulla Sadun isimli örgüt mensubunun da aralarında bulunduğu 4 terörist tutuklandı.



SURİYE’DE ELE GEÇİRİLEN BELGELERDEN YOLA ÇIKILDI

Suriye’nin Resulayn bölgesinde TSK unsurları tarafından yürütülen sınır ötesi operasyonlarda örgüt üyelerinin üzerlerinden çıkan dijital materyallerde bugün tutuklanan teröristlere ait bilgi ve belgelere ulaşılmış, o fotoğraf ve belgelerden yola çıkan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İstihbarat Şube ile TEM ekipleri, tamamı Suriye uyruklu 7 kişiyi 15 Ağustos’ta düzenlenen operasyonlarda ‘şüpheli’ sıfatıyla gözaltına almıştı.