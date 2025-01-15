İstanbul'da toplu taşıma zammı belli oldu

İstanbul'da toplu taşıma zammı yüzde 35 teklifi kabul edildi. Tam bilet ücreti 27 liraya, Marmaray tam parkur ücreti ise 59,76 liraya yükseldi.

YÜZDE 35 ZAM KESİNLEŞTİ

UKOME'de toplu ulaşıma yüzde 35'lik zam teklifi kabul edildi. 18 Ocak'tan itibaren taksilerde açılış ücreti 30 liradan 42 TL'ye yükseldi. Kısa mesafe ücreti ise 100 liradan 135 TL'ye geldi.

Tam bilet ücreti 27 liraya, Marmaray tam parkur ücreti ise 59,76 liraya yükseldi. Okul servislerinde 0-1 kilometre ücreti ise 2 bin 605 TL'ye geldi. Minibüslerde kısa mesafe 26 TL oldu.

Yeni ücretler şu şekilde oldu;

Tam bilet eski 20, yeni 27 lira

Öğrenci eski 9.76, yeni 13,17 lira

Öğretmen ve 60 yaş eski 14,32, yeni 19,33 lira

Öğrenci abonman eski 282,5, yeni 381,37 lira

Tam abonman eski 1569, yeni 2118,15 lira

Marmaray eski 44,27, yeni 59,76 lira

Metrobüs Tam eski 29,68, yeni 40,68 lira

Metrobüs öğrenci eski 9,76, yeni 13,17 lira

NELER OLMUŞTU?

İBB geçen hafta yüzde 55 zam yapılması gerektiğini belirtmiş fakat yüzde 46 oranında zam teklifini sunmuştu. Teklif, Ulaşım Bakanlığı bir alt komisyona gönderilmişti. Ancak teklif kabul edilmemişti.

İBB bütçenin yüzde 17’sini ulaşımın kapsadığını bu oranın 2019 yılında yüzde 5 düzeyinde olduğunu belirtmişti.