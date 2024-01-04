İstanbul’da trafik canavarına dev ceza

Kaynak: AA
İstanbul’da trafik canavarına dev ceza
İstanbul’da aracıyla trafikte yaptığı hareketlerle diğer sürücülerin canını tehlikeye atan kişiye ceza kesildi.

İstanbul’da aracıyla trafikte yaptığı hareketlerle diğer sürücülerin canını tehlikeye atan kişiye ceza kesildi.

Trafikte saçtığı tehlikeyle onlarca insanın canını tehlikeye atan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Sergilediği tehlikeli anları sosyal medya hesabından paylaşan şahıs polis ekiplerinin radarına takıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir sürücünün otomobiliyle drift yapıp trafiği tehlikeye düşürdüğüne yönelik görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasına ilişkin inceleme başlattı.

Başlatılan incelemede, yayınlanan görüntülerdeki aracın sürücüsünün T.G. olduğu tespit edildi.

Tehlikeli sürücüye trafiği bozacak hareketlerinden dolayı dev ceza kesildi.

Polis ekiplerince yakalanan T.G'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 20 bin 778 lira idari para cezası kesildi.

Tehlikeli şahsın sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınarak ve aracı 60 gün süreyle trafikten men edilen sürücü hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak"tan adli işlem başlatıldı.

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