Merkez enflasyondan işçileri sorumlu tuttu. Alışveriş yaparken iki kere düşünen vatandaş suçlu oldu

Merkez Bankası, yayımladığı raporda enflasyondaki yükseliş için ücretlerde ki beklenen artışa işaret etti.

Enflasyondaki yükselişi etten domatese, domatesten ulaşım ücretine, ulaşım ücretinden sağlık hizmetlerine kadar akla gelebilecek her alanda hissediyoruz.

Enflasyon TCMB’nin beklentisinin hafif altında kalsa da aslında bu rakamlar korkulacak derece yüksek seviyede bulunuyor.

Enflasyondaki yükseliş hız kesmeden devam ederken, yetkiler bu rakamların gerileyeceği yönünde çok umutlu. Ancak alım gücü gün geçtikçe daralmaya devam ediyor.

Maaşlar artmış olsa da alım gücümüzde bir iyileşme yaşanmadan süreç daha da zor hale geliyor.

TCMB'nin yaptığı değerlendirmede, enflasyon 2023 yılını yüzde 64,77 ile son Enflasyon Raporu’nda sunulan tahminin orta noktasının altında tamamladığı belirtildi.

TCMB’nin enflasyona ilişkin yayımladığı rapora;

TCMB, yıllık enflasyon temel mal ve hizmet gruplarında sınırlı yükseliş sergilerken enerji ve gıda gruplarındaki artışın daha belirgin olduğunu belirterek, enerji grubunda akaryakıt fiyatlarında gerçekleşen düşüşün sınırlı olduğunu vurguladı.

Değerlendirmede, taze sebze ve kırmızı et fiyatlarında gözlenen yüksek artışların belirgin etkisiyle, aylık tüketici enflasyonunun yaklaşık yarısı gıda grubundan geldiği belirtildi.

Beklenen ücret artışlarının, dayanıklı mal fiyatlarında gözlenen yükselişte etkili olduğu değerlendirilirken, hizmet grubunda aylık fiyat artışı yavaşladığı öngörüldü.

Aralık ayında üretici fiyatları aylık artışı enerji grubu kaynaklı olarak yavaşlarken yıllık üretici enflasyonu düşük bazın da etkisiyle yükseldiğini vurgulayan TCMB, enflasyonun ana eğilimi, bir önceki aya kıyasla görece yatay bir seyir izleyerek, Enflasyon Raporu’nda öngörülenden daha ılımlı bir görünüme işaret ettiğinin altını çizdi.