Vatandaşın cebindeki delik 4 günde daha da büyüdü. TL’nin değer kaybı yeni yılda da devam ediyor

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Büşra Kapan
Vatandaşın cebindeki delik 4 günde daha da büyüdü. TL’nin değer kaybı yeni yılda da devam ediyor
Türk Lirası, yeni yılın ilk gününe sınırlı değer kaybıyla girdi.

Uzun süredir kayıpların hakim olduğu TL, bu kayıplarını sürdürmeye devam ediyor.

Dün yurtiçi tarafta enflasyon rakamları açıklandı.

Enflasyon yıllık bazda yüzde 64,77 seviyesinde açıklandı.

Aylık bazda ise yüzde 2,93 olarak açıklandı.

Enflasyonda yükselişin devam ettiği izlenirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın beklentisinin hemen altında seyrettiği de görülüyor.

Enflasyon TCMB’nin beklenti altında ancak, bu yükseliş kademeli şekilde artmaya devam ediyor. Önceki enflasyon rakamı yıllık bazda yüzde 61,98 seviyesinde açıklanmıştı.

Enflasyondaki yükseliş vatandaşın cebini yakıyor. Maaşlara gelen zamların etkisiyle neredeyse her kaleme uygulanan zamlar, gelecek dönemde enflasyon rakamlarında ki yükselişi tetikleyebilir.

Yerli üretimden ziyade dışarıdan alımı daha çok tercih eden bir ülke olduğumuz için kurdan kaynaklı olarak her şey daha pahalı şekilde fiyatlara yansıyor.

Markette, pazarda ve hayatımızın neredeyse her alanında fiyatlar el yakıyor. Vatandaş olarak satın almak istediğimiz üründen gün geçtikçe uzaklaşıyoruz.

Enflasyonda görülen yüksek seyrin etkisiyle, Dolar/TL kurunda da yükselişler ivme kazanıyor.

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Dolar/TL kuru 2023 yılını 29,49 seviyesinde tamamladı.

Yükselişlerini sürdürerek yeni yeni güne taşıdı.

Yeni de 12.50'de 29.77 TL seviyesinde işlem gördü.

TL’nin kayıpları diğer enstrümanlar da etkisini sürdürüyor.

Euro/TL aynı saat diliminde 32,73 seviyesinde işlem gördü.

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