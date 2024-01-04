Trafik kontrolüne giren gence ceza yağdı. Sigorta yok, muayene yok, plaka yok, askerlik yoklaması yok

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Rahime Sezgin
Trafik kontrolüne giren gence ceza yağdı. Sigorta yok, muayene yok, plaka yok, askerlik yoklaması yok
Aydın'da trafik polisleri tarafından durdurulan motosiklet sürücüsünün sigortası, muayenesi ve plakasının olmadığı kendisinin ise asker kaçağı olduğu ortaya çıktı.

Aydın'da plakasız olduğu gerekçesiyle trafik polisleri tarafından durdurulan motosiklet sürücüsünün, sigortasının ve araç muayenesinin olmadığı anlaşıldı. Bunun üzerine sürücü binlerce lira trafik cezası aldı ve aracı trafik polis tarafından bağlandı.

Öte yandan, GBT sorgulaması yapılan gencin asker kaçağı olduğu ortaya çıktı.

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2024 YILI YENİ TRAFİK CEZALARI

Trafikte güvenliği sağlamak adına çıkarılan kurallar konusunda denetimler yapılırken yeni yılda trafik kurallarına uymayan sürücülere uygulanacak trafik cezaları açıklandı. İki katına çıkan bu cezalar sonrası yeni fiyat listesi güncellendi.

Listede alkollü araç kullanma, uyuşturucu ve alkol testine karşı çıkma, plakasız araç kullanma, drift yapma, ehliyetsiz araç kullanma, emniyet şeridini ihlal etme gibi birçok trafik suçuna verilecek ceza tutarları, hız sınırını aşma, emniyet kemeri takmama gibi ihlallerin cezalarına zam geldiği görüldü.

İŞTE YENİ FİYAT LİSTESİ

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