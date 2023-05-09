İstanbul'da ucuz araç dolandırıcılığı: 6 şüpheli yakalandı

İstanbul'da ihale yoluyla ucuz araç temin ettiklerini söyleyerek ulaştıkları kişileri 10 milyon lira dolandırdığı öne sürülen 6 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul'da ucuz araç dolandırıcılığı: 6 şüpheli yakalandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ikinci el otomobil sattıkları vaadiyle bazı kişileri dolandırdığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, ikinci el araç almak isteyen kişilere sosyal medya üzerinden ulaşan şüphelilerin, çeşitli devlet kurumlarından ihale yoluyla ucuza araç temin ettiklerini söylediği ve bu yolla müştekileri ikna ettikleri belirlendi.

İkna ettikleri kişilere ilk olarak piyasa değerinin çok altında araç temin eden zanlıların bu yolla güven kazandığı, sonrasında da yeni araçlar almak vaadiyle daha yüksek miktarda para topladıkları tespit edildi.

Şüphelilerin bir süre sonra ihalede sorun çıktığını öne sürerek topladıkları paraları sahiplerine iade etmedikleri belirtildi.

Mağdurların şikayeti üzerine kimlikleri belirlenen zanlılara yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı. (AA)

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