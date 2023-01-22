﻿İstanbul’da ulaşım için öğrenci kartı kullanan sayısı 78 ilin nüfusundan fazla

İstanbul'un 4 yıllık toplu ulaşım verilerine göre günlük ortalama öğrenci bindi sayısı, 2022 yılında 2019 yılına kıyasla yüzde 17.0 arttı. 2019 yılında İstanbul’da günlük ortalama öğrenci bindi sayısı 2 milyon 248 bin 852 iken 2022 yılında bu sayı 2 milyon 630 bin 650'ye yükseldi. 2019 yılında günlük ortalama öğrenci biniş sayısının günlük toplam biniş sayısı içindeki payı yüzde 35.7 iken; 2022 yılında bu pay yüzde 41.2’ye yükseldi.

RAYLI SİSTEM KULLANIMINDA YÜZDE 55 ARTIŞ

Günlük ortalama öğrenci bindileri, lastik tekerli toplu taşımada 2022 yılında 2018 yılına kıyasla yüzde 22.8 artarken raylı sistemlerde yüzde 55 arttı. Ulaşım çeşitleri içerisinde öğrenci bindilerinin en fazla arttığı ulaşım aracı raylı sistemler oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin raylı sistemleri ve kullanımlarını arttırma politikası neticesinde yaptığı yatırımlar sonucunda öğrencilerin raylı sistem kullanımı 4 yılda bir buçuk katına çıktı.

ÖĞRENCİLER 4 YILDA EN FAZLA RAYLI SİSTEMLERE YÖNELDİ

2018 yılında günlük, 60 bin 792 öğrenci deniz ulaşımını, bir milyon 204 bin 174 öğrenci lastik tekerli toplu ulaşımı, 701 bin 613 öğrenci ise raylı sistemleri tercih ediyordu. 2019 yılında günlük 69 bin 92 deniz ulaşımını, bir milyon 349 bin 749 öğrenci lastik tekerli toplu ulaşımı 809 bin 183 öğrenci ise raylı sistemleri kullandı. Pandemi dönemi olan 2020 günlük yılında deniz ulaşımında yarıdan fazla düşüş yaşandı. 31 bin 159 öğrenci deniz ulaşımını, 652 bin 471 öğrenci lastik tekerli toplu ulaşımı, 406 bin 064 öğrenci de raylı sistemleri kullandı. Yine pandemi dönemi olan 2021 yılında da, günlük 38 bin 159 öğrenci deniz ulaşımını, 843 bin 194 öğrenci lastik tekerli toplu ulaşımı, 571 bin 747 öğrenci de raylı sistemleri kullandı.

3 YILDA YÜZDE 46 ARTIŞ

Geçtiğimiz yıl günlük 64 bin 261 öğrenci deniz ulaşımını, bir milyon 478 bin 806 öğrenci lastik tekerli toplu ulaşımı ve en çok artışın olduğu raylı sistemleri ise bir milyon 87 bin 583 öğrenci kullandı. (ANKA)