İstanbul’da uluslararası çete çökertildi! Polisin tuzağına düştüler

İstanbul'da ticaret yapan yabancı şirketin yetkilileri, dolandırıldıklarını ve 300 bin dolar paralarının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Yabancı şirketin avukatı M.A., temsilcisi olduğu şirketin İstanbul'da ticaret yaptığını ve 6 bin 500 ton arpa almak için yine İstanbul'da bulunan başka bir yabancı şirketle anlaştıklarını anlattı.

İlk ödeme ve sevkiyatın sorunsuz geçtiğini belirten M.A. "Satıcı firmadan 19 Ağustos'ta bir mail geldi. İkinci sevkiyat için 300 bin dolar yatırmamızı ürünleri hemen sevk edebileceklerini söylediler. Bizde bu maile istinaden 300 bin doları bir döviz bürosu yardımıyla gelen kişilere teslim ettik. Ancak aradan iki gün geçtikten sonra satıcı firma mail atarak e-posta hesaplarının kopyalandığını, para istenmesi halinde gönderilmemesi konusunda bir uyarı maili atınca dolandırıldığımızı anladık." dedi.

TEKRAR DOLANDIRMAK İSTEYİNCE YAKALANDILAR

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili çalışma başlatılırken, şirkete ait mail adresine şüpheliler tarafından kopyalanan mail adresinden tekrar para istediklerinin bildirildiği bir mail daha gönderildi. Sözde isteği kabul etmiş gibi yapan şirket yetkilileri ile buluşma yerine giden polis ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Nijerya uyruklu şüpheliler Taıwo B.O. (31), Uma U.O. (46), King D.W. (38), Samuel C. C. (38), Chris U. O. (43) Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorgulandı. Parayı aldıklarını kabul eden şüpheliler polisteki ifadelerinde, parayı aldıktan sonra komisyon karşılığı ismini bilmedikleri bir kişiye teslim ettiklerini iddia etti. Emniyette işlemleri tamamlanan 5 şüpheli çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.