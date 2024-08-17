İstanbul’da uyuşturucu operasyonu

Kaynak: DHA
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu

İstanbul’da polis ekipleri uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Takibe alınan Kadir T. isimli şüphelinin bir binanın önünde uyuşturucu sattığı ve aynı binanın en üst katına 2 koli içine uyuşturucu madde bıraktığı belirlendi. Eve giden ekiplere kapıyı açan Filiz D., kolilerdeki uyuşturucuyu polise teslim etti.

Aramalarda 14 bin 59 adet uyuşturucu hap, 1 kilo 100 gram uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve bir miktar para ele geçirildi. Şüphelilerin polis merkezindeki işlemleri sürüyor.

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