İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı

Kaynak: İHA
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı
Beykoz ve Kağıthane merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Beykoz ve Kağıthane merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında çok sayıda uyuşturucu madde ve 25 bin 200 lira para ele geçirildi.

Polis ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü ve İstanbul genelinde, özellikle Beykoz ve Kağıthane ilçelerinde faaliyet gösteren 29 torbacıyı tespit etti. Ayrıca, uyuşturucu madde suçlarından aranan 12 kişiyle beraber toplam 41 şüphelinin adresleri belirlendi.

17 Mayıs tarihinde saat 05.00 sıralarında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyon sonucunda, 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Bu operasyon, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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