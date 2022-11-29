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  • İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 500 kilo metamfetamin ele geçirildi, 24 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 500 kilo metamfetamin ele geçirildi, 24 kişi gözaltına alındı

İstanbul’da, 3 ayrı adrese yapılan operasyonlarda toplam 500 kilo 750 gram metamfetamin ve 169 kilo kimyasal katkı maddesi ele geçirilirken, 24 kişi de gözaltına alındı. 

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 16:33
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 500 kilo metamfetamin ele geçirildi, 24 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 500 kilo metamfetamin ele geçirildi, 24 kişi gözaltına alındı
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ANKA'da yer alan habere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün ve bugün İstanbul genelinde biri villa olmak üzere 3 ayrı noktada operasyon düzenledi.

24 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 440 kilo 900 gram sıvı halde metamfetamin, 59 kilo 850 gram katı halde metamfetamin, uyuşturucu imalatında kullanılan 169 kilo kimyasal katkı maddesi, 6 kilo 261 gram esrar, 31 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ayrıca bazı adreslerde Hint keneviri yetiştirmede kullanılan 5 düzenek, esrar öğütmede kullanılan 2 düzenek, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin Amerikan doları, 1 pompalı tüfek, 2 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 80 fişeğe el konuldu. Bu baskınlarda 24 şüpheli yakalandı. 

Gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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