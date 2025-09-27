İstanbul’da vahşet! Hırsızlık şüphesi kanlı bitti: Polisteki sorguları tamamlandı

Ziya Gökalp Mahallesi Aymakop Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi'nde 23 Eylül'de meydana gelen olayda bir firmada çalışan Moldava uyruklu Nicolai Palamarcıuc'u iş yerinin üst katına zorla çıkarıldığını görenler polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Y.K.A., K.Ç., C.Ç. ve R.K. isimli kişiler tarafından iş yerinin üst katına çıkarılan Palamarcıuc'un elleri ve ayakları bağlı olarak işkence edilmiş halde buldu. Olay yerine çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Nicolai Palamarcıuc, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada, aralarında iş yeri sahiplerinin de bulunduğu 8 kişiyi gözaltına alındı. Aralarında Y.K.A., K.Ç, Ç.Ç. ve R.K.'nın bulunduğu 8 kişinin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı.

HIRSIZLIĞI İTİRAF ETTİRMEK İÇİN İŞKENCE YAPMIŞLAR

Yapılan çalışmalarda, satış müdürü olarak çalışan Nicolai Palamarcıuc'un bir süredir iş yerinden mal çaldığından şüphelenen iş yeri sahipleri, Palamarcıuc'u iş yerine çağırdığı öğrenildi. Asansöre bindirdikleri kadını iş yerinin kamera bulunmayan üst katına çıkaran şüphelilerin uzun süre darbettikleri belirlendi. Öte yandan şüphelilerin Palamarcıuc'a hırsızlığı itiraf ettirmeye çalıştıkları, bu sırada onu ağır yaraladıkları belirlendi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Cinayet Büro Amirliğinde verdikleri ifadelerinde amaçlarının öldürmek olmadığını söyleyen şüphelilerin "Ben vurmadım sadece tuttum", "Neden öldü bilmiyorum." gibi benzer ifadeler verdikleri öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler, Çevik Kuvvet tarafından alınan güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildiler.