İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli

Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattındaki seferlerin hava muhalefeti (lodos) nedeniyle Moda İskelesi'ne uğramadan yapılacağı belirtildi.
Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattındaki seferlerin hava muhalefeti (lodos) nedeniyle Moda İskelesi'ne uğramadan yapılacağı belirtildi.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.