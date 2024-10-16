İstanbul'da vapurlara sis engeli

İstanbullular güne sisle başladı. Elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri ikinci bir duyuruya kadar iptal edildiği de açıklandı.

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar iptal edilen seferler şu şekilde sıralandı:

Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı

Üsküdar-Karaköy-Eminönü Hattı

Beykoz-Sarıyer Hattı

Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring) Hattı

Çengelköy-Kabataş Hattı

Küçüksu-İstinye Hattı

Küçüksu-Beşiktaş-Kabataş Hattı

Rumeli Kavağı-Eminönü Hattı

Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü Hattı