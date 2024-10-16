İstanbul'da vapurlara sis engeli

Kaynak: AA
İstanbul'da vapurlara sis engeli

İstanbul'da sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

İstanbullular güne sisle başladı. Elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri ikinci bir duyuruya kadar iptal edildiği de açıklandı.

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar iptal edilen seferler şu şekilde sıralandı:

Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı
Üsküdar-Karaköy-Eminönü Hattı
Beykoz-Sarıyer Hattı
Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring) Hattı
Çengelköy-Kabataş Hattı
Küçüksu-İstinye Hattı
Küçüksu-Beşiktaş-Kabataş Hattı
Rumeli Kavağı-Eminönü Hattı
Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü Hattı

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