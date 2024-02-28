İstanbul’da yabancı uyruklu şahıs park kavgası yüzünden komşusunu bıçakladı. Aracını ateşe verdi

Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul’da yabancı uyruklu şahıs park kavgası yüzünden komşusunu bıçakladı. Aracını ateşe verdi
İstanbul’da park yeri tartışması sebebiyle çıkan olayda yabancı bir şahıs önce komşusunu bıçaklayıp daha sonra da bir aracı ateşe verdi.

Türkiye’de yabancı şahısların karıştığı olayların sayısı her geçen gün artıyor. Sokaklar güvencesiz hale gelirken, Türk vatandaşları artık sadece gece değil gündüzleri de sokağa çıkmaktan çekiniyorlar.

Günden güne artan yabancı sayısı beraberinde güvenlik sorunlarını da getirirken, özellikle İstanbul’da yaşanan olaylara yenileri ekleniyor.

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesindeki Yakuplu mahallesinde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu bir şahıs park yeri tartışması yüzünden cinnet geçirdi.

Yaşadığı tartışmada komşusunu 4 yerinden bıçaklayan yabancı uyruklu şahıs daha sonra da komşusunun aracını ateşe verdi. Yanına gelen bir kadının tüm ikna çabalarına kulak asmayan adam önce araca kaldırım taşları fırlattı. Sonrasında ise arabayı ateşe verdi.

Çevrede bulunanların şikayetleri üzerine olay yerine polis ekipleri ve itfaiye gelirken, ekiplerin müdahalesine rağmen araçtaki yangın söndürülemedi.

Yaşanan o anlar ise kameralara yansıdı.

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