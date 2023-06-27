İstanbul'da yabancı uyruklular 2 kadını kaçırmaya çalıştı. Gençler yetişip kurtardı

Beyoğlu’nda yabancı uyruklu iki şahıs, iki kadını darp ederek zorla araca bindirmek istedi. Bunu gören iki genç, kadınları kurtararak iki şahsa dayak attı. Ellerinden kurtulup araca binen iki şahıs, üzerlerine sürüp gençlerden birini yaraladı.

İstanbul'da yabancı uyruklular 2 kadını kaçırmaya çalıştı. Gençler yetişip kurtardı

İHA'nın haberine göre, olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 00.15 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu iki şahıs, iki kadını darp ederek zorla aracına bindirmek istedi.

Bunu gören Ömer Furkan Karabaş ve arkadaşı Muhammed Faruk Evin, iki şahsa müdahale etti. Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gençler, iki şahsa dayak attı. Ellerinden zor kurtularak araçlarına binen iki şahıs, bunu gururlarınca yediremeyince iki gencin üstüne aracı sürdü. Gençlerden biri kıl payı kurtulurken, diğeri ise kaputun üstünde bir süre sürüklenerek yere savruldu.

O ANLAR KAMERADA

Yaşananlar hem güvenlik hem de cep telefonu kamerasına yansırken, şahıslar araçla birlikte hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, yaralı Evin’i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Gencin hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavisi sonrası taburcu edildiği öğrenildi.

Öte yandan polis ekipleri de, gençlerin ve darp edilen kadınların şikayetçi olması üzerine çakışma başlattı.

Mağdurların ifadelerine başvuran polisi, çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Polis yabancı uyruklu iki saldırganın peşine düştü.

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