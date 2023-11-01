İstanbul'da yapılacak Trabzon günlerinin tarihi belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Yenikapı'da yapılacak Trabzon günlerinin tarihini açıkladı.

Osmancan Erok
İstanbul'da yapılacak Trabzon günlerinin tarihi belli oldu

Ekrem İmamoğlu yaptığı bir açıklamada, Yenikapı’da düzenlenecek olan Memleket Günleri etkinliğine, 2-5 Kasım tarihleri arasından Trabzon’un konuk olacağını duyurdu.

Herkesi Yenikapı’daki etkinliğe davet ettiğini belirten İmamoğlu, “Trabzon kültürüne özel etkinliklerde eğlenmek, memleket havası almak ve birbirinden lezzetli yöresel ürünleri tatmak için bekliyorum. Trabzon'a selam olsun.” dedi.

2-5 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek etkinliklerde konserler, Trabzon yemekleri ve şehir kültürü tanıtılarak gurbetçi Trabzonluların bir araya gelmesi sağlanacak. Yenikapı Etkinlik Alanında düzenlenecek etkinlikte Hülya Polat, Onay Şahin, Taner Eyüpoğlu, Adnan Yılmaz, Yılmaz Kasapoğlu ve Zeynep Birinci başta olmak üzere birçok sanatçı sahne alacak.

Trabzon Tanıtım Günleri ile İstanbullular mıhlama ve kazanda mısırın lezzetini tadacak, doyasıya horon oynayacak. Dört gün sürecek etkinlikte yemek çadırlarının büyük ilgi görmesi bekleniyor. Laz böreği, su böreği ve baklava ürünlerinin yanı sıra hamsi ile yapılan yemekler de olacak.

Ağasar Otçu Şenliği Canlandırması, yöresel halk oyunları gösterileri, kazanda mısır, penaltı yarışması, halkoyunları yarışması gibi etkinlikler İstanbulluların beğenisine sunulacak.

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