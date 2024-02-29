İstanbul’da yapılan asayiş uygulamalarında hakkında arama kararı olan 134 şahıs yakalandı

Kaynak: İHA
İstanbul’da yapılan asayiş uygulamalarında hakkında arama kararı olan 134 şahıs yakalandı
İstanbul genelinde polis ekipleri tarafından asayiş uygulaması düzenlendi. Denetimler kapsamında 134 aranan şahıs yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 28 Şubat günü Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar, Gaziosmanpaşa, Kağıthane ve Beyoğlu ilçelerinde genel asayiş suçlarının önlenmesi ve şüpheli şahısların yakalanması amacıyla uygulamalar yapıldı.

Gerçekleştirilen uygulamalarda, ruhsatsız silah taşıdığı tespit edilen 7 şahıs, motosiklet hırsızlığı yaptığı tespit edilen 2 şahıs, resmi belgede sahtecilik yaptığı tespit edilen 3 şahıs, uyuşturucu suçuna karıştığı tespit edilen 85 şahıs, 12 kişi hakkında kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen toplam 134 aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Konu ile ilgili yakalanan şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı.

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