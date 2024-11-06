İstanbul'da yaşamak artık zengine de pahalı. Asgari ücretin 4,5 katına yaklaştı

İstanbul'da yaşamının maliyeti arttıkça artıyor. Zenginlere bile neredeyse pahalıya gelecek. İstanbul Planlama Ajansı'nın verilerine göre İstanbul'da dört kişilik bir ailenin yaşam maliyeti asgari ücretini 4,5 katına iyice yaklaştı.

İPA'DAN YAŞAM MALİYETİ AÇIKLAMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB’ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA) İstanbul’da yaşamanın maliyetini duyurdu. Ekim 2024’te İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 3,23 artış gösterdi. Yıllık olarak ise bu artış yüzde 60,46 oranında arttı.

İstanbul Planlama Ajansı İstanbul'da dört kişilik bir aileye göre yaşam maliyeti hesabı yaptı. Ekim ayında dört kişilik ailenin yaşam maliyeti eylül ayına göre 2.308 lira artış gösterdi. Böylece rakam 4,5 asgari ücrete yaklaştı. O maliyet 73 bin 739 lira oldu.

YAŞAM MALİYETİ İKİ YILDA ÜÇ KAT ARTTI

İstanbul'da yaşam maliyeti artışı son altı ayın en düşük artışı olarak kayıtlara geçti ama yıllık artış geçen aya göre yükseliş gösterdi. Eylülde yıllık bazda atış oranı yüzde 60,30 olmuştu.

İstanbul'da yaşam maliyeti 22 ayda üç katına çıktı. 2023 yılının ilk ayında İstanbul'da yaşam maliyeti 29,429 liraydı. Bu rakam 2024'ün ocak ayında ise 53 bin 58 liraya yükselmişti. İstanbul'da yaşam maliyeti 10 ayda

2023 yılı ocak ayında İstanbul’da yaşamanın maliyeti 29 bin 429 TL olurken, 2024 Ocak ayında 53 bin 58 TL olarak hesaplanmıştı. 2024 ocak ayında bu yana 10 ay içindeki TL bazındaki artış 19 bin 681 lira olarak kayıtlara geçmişti.

İTO'nun açıkladığı İstanbul fiyatları baz alınan Ücretliler Geçinme Endeksi ekim ayında yüzde 59,10 olmuştu.

TÜİK'in 4 kasımda açıkladığı enflasyon rakamları, ekim ayında TÜFE yüzde 2,88, yıllık bazda ise yüzde 48,58 arttığını duyurmuştu.