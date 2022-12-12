﻿İstanbul'da yaşayanlar dikkat! 5 ilçede su kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, İstanbul’da 5 ilçede su kesintisi olacağını bildirdi
İşte 12 Aralık İSKİ su kesintisi listesi...
Kartal
Arnavutköy
Esenyurt
Fatih
Beykoz
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, İstanbul’da 5 ilçede su kesintisi olacağını bildirdi
İşte 12 Aralık İSKİ su kesintisi listesi...
Kartal
Arnavutköy
Esenyurt
Fatih
Beykoz
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