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İstanbul'da yaşayanlar dikkat! 5 ilçede su kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 16:37
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İstanbul'da yaşayanlar dikkat. İSKİ duyurdu. 5 ilçede su kesintisi olacak

İstanbul'da yaşayanlar dikkat! 5 ilçede su kesintisi
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, İstanbul’da 5 ilçede su kesintisi olacağını bildirdi

İşte 12 Aralık İSKİ su kesintisi listesi...

Kartal

Arnavutköy

Esenyurt

Fatih

Beykoz

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