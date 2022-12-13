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İstanbul’da yaşayanlara kötü haber: yüzde 123 zam geliyor. Vatandaş mağdur olmaya devam ediyor

Yılbaşından itibaren yüzde 123 zam yapılacak olan pasaportlar için vatandaşlar randevu bulamıyor. İstanbul’da yaşayan vatandaşlar çevre illeri sorguladığında da randevu bulmakta zorlanıyor.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 12:14
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İstanbul’da yaşayanlara kötü haber: yüzde 123 zam geliyor. Vatandaş mağdur olmaya devam ediyor

İstanbul’da yaşayanlara kötü haber: yüzde 123 zam geliyor. Vatandaş mağdur olmaya devam ediyor
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YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

Türkiye’de pasaport krizi yaşanıyor. Vatandaşlar, yılbaşından itibaren yüzde 123 zam yapılacak olan pasaport başvurusu için randevu alamıyor.

Büyükşehirlerde randevu almak isteyen vatandaşlar, yüzde 100 doluluk oranı nedeniyle pasaport randevusu alamıyor. İstanbul’da hiçbir ilçede randevu alınamazken vatandaşlar çareyi çevre illerde randevu aramakta buluyor.

Ancak vatandaşlar çevre illerde de pasaport randevusu bulamıyor. Bursa, Yalova ve Sakarya gibi ilçelerde yaşanan yoğunluk nedeniyle mağdur olmaya devam ediyor.

3295 LİRAYA YÜKSELECEK
Yılbaşından itibaren pasaportlara yüzde 123 zam yapılacak. Yeni yılla beraber 6 aylık pasaport harcı 309 liradan 589 liraya, 4 yıl ve üstü pasaport harçları ise 1478 liradan 3295 liraya yükselecek.

“HİÇBİR VATANDAŞIMIZ MAĞDUR EDİLMİYOR”
Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından zam açıklaması sonrası yapılan açıklamada, “Önceki yıllarda günlük 8 bin olan pasaport talebinin günlük 48 bin seviyesine ulaşmasına, üretim ve tedarik zincirindeki aksamalara rağmen hiçbir vatandaşımız mağdur edilmemektedir. Öte yandan vatandaşımızın mağduriyetini önlemek ve talepleri en hızlı şekilde karşılayabilmek için hafta içi ve hafta sonu ek mesai yapılmakta, kişi başı işlem süresi 8 dakikaya indirilmiş, randevu alım süresi 15 güne çıkarılmıştır. Ayrıca ek randevu kapasitesi oluşturulmak için randevusuna icabet edemeyecek vatandaşlarımızın yerine aynı gün içerisinde randevu alınabilmesine olanak sağlanmıştır." İfadelerine yer verilmişti.

 

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