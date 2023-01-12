﻿İstanbul’da yeni taksiler şubatta hizmete girecek

Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan da şu bilgileri verdi:'Ulaşım Akademisi kurduk ve şimdiye kadar 10 bini aşkın şoföre ulaşım eğitimi verdik ve devam ediyoruz. Bu projeyle beraber daha ileri hale getiriyoruz. Taksi şoförleri, Kişisel Gelişim ve Farkındalık, İstanbul Şehir Bilgisi, Harita Bilgisi, Yabancı Dil, Acil Durum, Kriz Yönetimi ve İlk Yardım, Güvenli Sürüş Tekniği, Dezavantajlı Gruplar ile Empati ve İşaret Dili gibi 15 günlük eğitim aldıktan sonra şoförlüğe başlayacak. Yolcu, güzergah seçme, kaba davranış, fazla ücret alma konularında TUDES’e göre cezası olmayan şoförler çalışacak. Eğer taksi şoförü 3 kez suça karıştıysa taksi plakası dönüşümden önceki haline geri dönecek.'