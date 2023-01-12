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İstanbul’da yeni taksiler şubatta hizmete girecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), minibüs ve taksi dolmuşlardan dönüştürülen yeni taksileri tanıttı. Şubat ortasında 300’e yakın yeni taksi yollarda olacak.

Galeri Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 21:44
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İstanbul’da yeni taksiler şubatta hizmete girecek

İstanbul’un taksi sorunu için İBB'nin attığı adım sonuç verdi. Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) alınan ihtiyaç fazlası bin 803 minibüs ile 322 dolmuşun dönüşüm kararının hazırlıkları yapıldı. Taksiler, geniş kapasiteli 8 artı 1 panelvan araçlardan seçildi. Taksiyi paylaşımlı kullanmak isteyen yolcular için mobil uygulama geliştirme teknikleri devam ediyor. Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkezi'nde taksi içi görüntüleri üzerinden denetim sağlanabiliyor.

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İstanbul’da yeni taksiler şubatta hizmete girecek

Taksi içerisinde yolcu ve şoför arasında güvenlik bölmesi var ve nakit para alışverişi için açılıp kapanabilen kapak bulunurken şoför ve yolcu iletişimini sağlayan interkom sistemi de yer alıyor. Taksilerde görme engelli yolcular için ‘braille alfabesi’ bulunuyor.

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İstanbul’da yeni taksiler şubatta hizmete girecek

Taksilerin, İBB tarafından verilen Elektronik Ulaşım Yönetim Lisansı almış olan en az bir mobil uygulama ile faaliyet göstermesi gerekiyor. Taksilerde, kredi kartı, banka kartı ve İstanbulkart ile ödeme seçeneğini aynı anda sunabilecek ödeme cihazı bulunuyor. Taksilerde tekerlekli sandalyenin sığabileceği alan sağlandı.

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İstanbul’da yeni taksiler şubatta hizmete girecek

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, yeni taksilerin tanıtımı dolayısıyla yapılan toplantıda şunları söyledi:'Yeni taksi hizmetini, başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun koyduğu kıymetli hedefiyle de gerçekleştirdik. Biliyorsunuz bin 803 minibüs, raylı sistemlerin yoğunlaştığı alanlarda âtıl kalmıştı. İstanbul’da trafiğin yoğunlaşmasına da sebep oluyor ve çözüm merkezimize şikayetler geliyordu. Bazı hatlarda da minibüs eksilttik. Başvurular ise noter huzurunda gerçekleşecek. Şubat ortası itibariyle de kura çekimi gerçekleşecek. Şubat ayının sonunda da İstanbul trafiğinde görmeye başlayacağız. Geri kalan araçlar da nisan ayında trafikte olacak.'

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İstanbul’da yeni taksiler şubatta hizmete girecek

Ulaşım AŞ Genel Müdürü Tarık Safi ise şöyle konuştu:'Görme engelli yolcular için araç içerisindeki taksimetrede yer alan bilgiler sesli anons ile belirtiliyor. Araç içerisinde şoför için panik butonu bulunuyor. Basılması durumunda tepe lambasında 'S.O.S' ibaresi yer alıyor ve 'S.O.S' yazısını gören kolluk kuvvetleri aracı durdurarak müdahalede bulunabilecek.'

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İstanbul’da yeni taksiler şubatta hizmete girecek

Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan da şu bilgileri verdi:'Ulaşım Akademisi kurduk ve şimdiye kadar 10 bini aşkın şoföre ulaşım eğitimi verdik ve devam ediyoruz. Bu projeyle beraber daha ileri hale getiriyoruz. Taksi şoförleri, Kişisel Gelişim ve Farkındalık, İstanbul Şehir Bilgisi, Harita Bilgisi, Yabancı Dil, Acil Durum, Kriz Yönetimi ve İlk Yardım, Güvenli Sürüş Tekniği, Dezavantajlı Gruplar ile Empati ve İşaret Dili gibi 15 günlük eğitim aldıktan sonra şoförlüğe başlayacak. Yolcu, güzergah seçme, kaba davranış, fazla ücret alma konularında TUDES’e göre cezası olmayan şoförler çalışacak. Eğer taksi şoförü 3 kez suça karıştıysa taksi plakası dönüşümden önceki haline geri dönecek.'

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İstanbul’da yeni taksiler şubatta hizmete girecek

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İstanbul’da yeni taksiler şubatta hizmete girecek

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İstanbul’da yeni taksiler şubatta hizmete girecek

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İstanbul’da yeni taksiler şubatta hizmete girecek

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