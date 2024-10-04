İstanbul'da zemini en çürük ilçeler açıklandı. Deprem korkusuyla göç başladı

Deprem, Türkiye'nin büyük bir gerçeği olarak göze çarpıyor. Genç bir ülke olmamız sebebiyle Türkiye'nin neredeyse her bölgesi büyük depremler üretebilme potansiyeli taşıyor. Fakat hem nüfus yoğunluğu hem de sanayinin büyük bir kısmının olması sebebiyle en büyük tehlike Marmara Bölgesi'nde.

Hem 250 yılda bir görülen deprem periyodu hem de 1999 yılında meydana gelen Gölcük depreminin enerjisinin birikmesi sebebiyle İstanbul çok ciddi bir tehdit altında. Deprem uzmanları da İstanbul'a sürekli vurgu yapıyor.

Son yıllarda yerli ve yabancı kuruluşların gerçekleştirdiği araştırmalar sonucunda İstanbul'un zemini en çürük ilçeler açıklandı. Bu bölgeler deprem senaryosunda birinci tehlikeli alan olarak belirlendi.

Sputnik'te yer alan habere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul'da olası büyük bir deprem için tehdit olan ilçeleri tespit ederek risk haritasına dair raporu yayımladı.

Birinci derece deprem bölgesinde olan ilçeler:

Adalar

Avcılar

Bahçelievler

Bakırköy

Beylikdüzü

Büyükçekmece'nin belirli kısımları

Esenyurt'un belirli kısımları

Küçükçekmece

Ümraniye

Sancaktepe'in belirli kısımları

Bağcılar'ın belirli kısımları

Kadıköy'ün belirli kısımları

Kartal

Maltepe

Tuzla

Üsküdar

Zeytinburnu

Sultanbeyli

İkinci derece deprem bölgesinde olan ilçeler:

Büyükçekmece'nin belirli kısımları

Esenyurt'un belirli kısımları

Başakşehir

Sultangazi

Şişli

Kağıthane

Beyoğlu

Beşiktaş

Gaziosmanpaşa

Bayrampaşa

Bağcılar'ın belirli kısımları

Güngören

Esenler'in belirli kısımları

Üçüncü derece deprem bölgesinde olan daha az riskli ilçeler:

Silivri

Çatalca

Arnavutköy

Eyüp

Sarıyer

Dördüncü bölge deprem bölgesi olan en az riske sahip yer

Çatalca'nın kuzeyinde yer alan Karacaköy mahallesi