İstanbul'da zemini en çürük ilçeler açıklandı. Deprem korkusuyla göç başladı

Deprem, Türkiye'nin büyük bir gerçeği olarak göze çarpıyor. Genç bir ülke olmamız sebebiyle Türkiye'nin neredeyse her bölgesi büyük depremler üretebilme potansiyeli taşıyor. Fakat hem nüfus yoğunluğu hem de sanayinin büyük bir kısmının olması sebebiyle en büyük tehlike Marmara Bölgesi'nde.
Hem 250 yılda bir görülen deprem periyodu hem de 1999 yılında meydana gelen Gölcük depreminin enerjisinin birikmesi sebebiyle İstanbul çok ciddi bir tehdit altında. Deprem uzmanları da İstanbul'a sürekli vurgu yapıyor.
Son yıllarda yerli ve yabancı kuruluşların gerçekleştirdiği araştırmalar sonucunda İstanbul'un zemini en çürük ilçeler açıklandı. Bu bölgeler deprem senaryosunda birinci tehlikeli alan olarak belirlendi.
Sputnik'te yer alan habere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul'da olası büyük bir deprem için tehdit olan ilçeleri tespit ederek risk haritasına dair raporu yayımladı.
Birinci derece deprem bölgesinde olan ilçeler:
Adalar
Avcılar
Bahçelievler
Bakırköy
Beylikdüzü
Büyükçekmece'nin belirli kısımları
Esenyurt'un belirli kısımları
Küçükçekmece
Ümraniye
Sancaktepe'in belirli kısımları
Bağcılar'ın belirli kısımları
Kadıköy'ün belirli kısımları
Kartal
Maltepe
Tuzla
Üsküdar
Zeytinburnu
Sultanbeyli
İkinci derece deprem bölgesinde olan ilçeler:
Büyükçekmece'nin belirli kısımları
Esenyurt'un belirli kısımları
Başakşehir
Sultangazi
Şişli
Kağıthane
Beyoğlu
Gaziosmanpaşa
Bayrampaşa
Bağcılar'ın belirli kısımları
Güngören
Esenler'in belirli kısımları
Üçüncü derece deprem bölgesinde olan daha az riskli ilçeler:
Silivri
Çatalca
Arnavutköy
Eyüp
Sarıyer
Dördüncü bölge deprem bölgesi olan en az riske sahip yer
Çatalca'nın kuzeyinde yer alan Karacaköy mahallesi