İstanbul’daki alkol yasağı genelgesi yargıya taşınıyor

İstanbul Valiliği’nin tartışmanı ‘alkol genelgesi’ yargıya taşınıyor. İstanbul Barosu, genelgenin yürütmesinin durdurulması talebi ile dava açılacağını açıkladı.

İstanbul’daki alkol yasağı genelgesi yargıya taşınıyor

İstanbul Barosu İstanbul Valiliğinin tartışmalı 'alkol genelgesiyle' ilgili harekete geçti. Baro tarafından yapılan açıklamada yürütmenin durdurulması talebiyle dava açıldığı ifade edildi. Açıklamada şunlara yer verildi:

"30.08.2023 tarihinde İstanbul Valiliği tarafından alkol yasağı genelgesi olarak basın ve kamuoyunda yer alan “Alkol Satışı Ve Alkollü İçeceklerin Tüketimi” konulu 17.08.2023 tarihli genelge ile “alkol satışı ve tüketilmesi ruhsatı bulunan işletmelerin dışında park, piknik ve mesire alanı, sahil bandı, plaj vb. alanlarda çevrenin rahatsız edilmemesi, olumsuz görüntülerin oluşmasına mahal vermemek amacıyla alkol satışı ve tüketilmesinin önlenmesi, bahsi geçen yerlerde emniyet/jandarma ve zabıta birimleri tarafından sorumluluk alanlarında etkin bir şekilde denetimlerin yapılarak asayişi, halkımızın huzur ve güvenliğini bozacak olaylara meydan verilmemesi, Kanun, Yönetmelik ve Genel Emir hükümlerine uymayan kişiler ve işletmeler hakkında yasal işlem yapılması” istenilmiştir.

Açıklamanın devamındaysa genelgenin hukuki boyutuna ilişkin değinildi: Genelge ile Anayasa’nın 20. maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8. maddesi ile güvence altına alınmış olan özel yaşamın gizliliğine müdahale edilmektedir. Anayasa’nın 6. maddesi uyarınca “Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz."

Açıklamanın son bölümünde "İstanbul Barosu olarak kişilerin yaşam biçimlerine müdahale eden bu genelgenin iptali ile yürütmesinin durdurulması istemli olarak İstanbul 4. İdare Mahkemesi'nde 2023/1991 Esas numarası ile dava açılmıştır." denildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Valiliği kentte halka açık alanlarda alkol tüketimi ile ilgili bir genelge yayınlamıştı. Söz konusu genelge ile halka açık olan park ve piknik alanları ile sahillerde alkol tüketiminin yasaklanmasının önü açılmıştı.

Valilikten konuyla ilgili yapılan açıklamada ise açık alanlarda alkol yasağının söz konusu olmadığı belirtilmişti. Ancak Valiliğin açıklaması tartışmaları bitirmemişti.

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