İstanbul'daki barajların doluluk oranı açıklandı. Alarm zilleri çalıyordu

İHA ve AA'nın haberine göre, kurak bir dönem geçiren mega kent İstanbul'da geçtiğimiz hafta etkili olmaya başlayan yağışlı hava, can suyu oldu. Hafta sonu hava sıcaklığı hissedilir oranda düşünce dün, bazı bölgelerde kar bazı bölgelerde ise yağmur etkili oldu.

Yağışların etkisiyle barajlardaki su oranı ise hızla yükselmeye başladı. İSKİ verilerine göre barajlardaki doluluk oranı yüzde 22,63'e yükseldi. 17 Kasım'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 17,65 olurken, hafta sonundaki yağışla birlikte barajlardaki su oranı yüzde 4,98 arttı.

Bugün Ömerli Barajı'nın yüzde 44,75, Elmalı Barajı'nın yüzde 43,25, Darlık Barajı'nın yüzde 36,25, Alibey Barajı'nın yüzde 23,85 ve Istrancalar Barajı'nın yüzde 21,31, Terkos Barajı'nın yüzde 11,41, Büyükçekmece Barajı'nın yüzde 7,40, Sazlıdere Barajı'nın yüzde 7,31, Kazandere Barajı'nın yüzde 5,87, Pabuçdere Barajı'nın yüzde 2,85 seviyelerinde doluluğa eriştiği belirtildi.

Dün bu oran 22.63 olarak ölçülmüştü. Bugün ise 22,63 olarak kayıtlara geçti. Meteorolojik verilerle yağışlı dönemin devam edeceği aktarılan açıklamada, tasarruflu su kullanımının önemine dikkati çekildi.