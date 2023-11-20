İstanbul'daki barajların doluluk oranı açıklandı. Alarm zilleri çalıyordu

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su doluluk oranı son yağmurların ardından yüzde 22,63'e yükseldi. 17 Kasım'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 17,65 olurken, hafta sonundaki yağışla birlikte barajlardaki su oranı yüzde 4,98 arttı.

KAYNAK: İHA
İstanbul'daki barajların doluluk oranı açıklandı. Alarm zilleri çalıyordu

İHA ve AA'nın haberine göre, kurak bir dönem geçiren mega kent İstanbul'da geçtiğimiz hafta etkili olmaya başlayan yağışlı hava, can suyu oldu. Hafta sonu hava sıcaklığı hissedilir oranda düşünce dün, bazı bölgelerde kar bazı bölgelerde ise yağmur etkili oldu.

Yağışların etkisiyle barajlardaki su oranı ise hızla yükselmeye başladı. İSKİ verilerine göre barajlardaki doluluk oranı yüzde 22,63'e yükseldi. 17 Kasım'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 17,65 olurken, hafta sonundaki yağışla birlikte barajlardaki su oranı yüzde 4,98 arttı.

Bugün Ömerli Barajı'nın yüzde 44,75, Elmalı Barajı'nın yüzde 43,25, Darlık Barajı'nın yüzde 36,25, Alibey Barajı'nın yüzde 23,85 ve Istrancalar Barajı'nın yüzde 21,31, Terkos Barajı'nın yüzde 11,41, Büyükçekmece Barajı'nın yüzde 7,40, Sazlıdere Barajı'nın yüzde 7,31, Kazandere Barajı'nın yüzde 5,87, Pabuçdere Barajı'nın yüzde 2,85 seviyelerinde doluluğa eriştiği belirtildi.

Dün bu oran 22.63 olarak ölçülmüştü. Bugün ise 22,63 olarak kayıtlara geçti. Meteorolojik verilerle yağışlı dönemin devam edeceği aktarılan açıklamada, tasarruflu su kullanımının önemine dikkati çekildi.

aw080149-01.jpg

aw080149-02.jpg

aw080149-03.jpg

aw080149-04.jpg

aw080149-05.jpg

aw080149-06.jpg

zzzz-001.jpg

2-002.jpg

1-001.jpg

İlgili Haberler
İstanbul'da son yağışlar barajlara ilaç gibi geldi
İstanbul'da son yağışların barajlara etkisi ortaya çıktı. İSKİ güncel verileri duyurdu
İstanbul'u vuran yağmur sonrasında barajlarda son durum
Çanakkale'de su kullanım kısıtlaması süresi uzatıldı
Çanakkale'de su kullanım kısıtlaması süresi uzatıldı
Suyumuz bitti artık. Uzman isim İstanbul’daki korkunç durumu açıkladı
İSKİ: İstanbul barajlarında doluluk oranı %18’e düştü
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 155. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 155. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 19 Kasım Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 19 Kasım Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
Son Haberler
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Ekonomi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Yavru vatanı kasıp kavuruyor. Ölümcül virüs hızla yayılıyor Sağlık
Yavru vatanı kasıp kavuruyor. Ölümcül virüs hızla yayılıyor
Kutuplarda çöldeki gibi serap görmek mümkün mü? Dünya
Kutuplarda çöldeki gibi serap görmek mümkün mü?
Kırmızı Oda'nın usta oyuncusu Ömer Karanlık hayatını kaybetti Magazin
Kırmızı Oda'nın usta oyuncusu Ömer Karanlık hayatını kaybetti
Galatasaraylı Davinson Sanchez ölüm tehditleri alıyor Spor
Galatasaraylı Davinson Sanchez ölüm tehditleri alıyor
Alman bankasından petrol fiyatı tahmini Ekonomi
Alman bankasından petrol fiyatı tahmini
Ahmet Çakar Milli Takım içindeki hainleri görüntülerle açıkladı Spor
Ahmet Çakar Milli Takım içindeki hainleri görüntülerle açıkladı