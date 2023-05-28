İstanbul'daki birçok ilçeden listelere kapalı adresle seçmen eklendiği ortaya çıktı

Editör: Büşra İlaslan

Cumhurbaşkanlığı seçimi için ikinci tur oylaması saat 8 itibarıyla başladı. Oy kullanma işleminin başlamasıyla beraber ilk turda olduğu gibi yurdun dört yanından usulsüzlük haberleri gelmeye başladı. Seçim usulsüzlüklerine ilişkin dikkat çeken bir açıklama da TKP İstanbul İl Başkanı Senem Doruk İnam'dan geldi.

Açıklamasını usulsüzlüğü ortaya koyan seçmen bilgi kağıtlarının görseli ile paylaşan İnam, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'daki birçok ilçeden listelere kapalı adresle seçmen eklendiği bilgilerini alıyoruz. Mahalle sakinleri de tanımadıkları isimlerin kendi listelerine eklendiğini söylüyor.

İşte bir örnek: Aynı evde oturan aynı isimli 3 kişi. Bu kadar utanmazlık olmaz!"