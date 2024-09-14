İstanbul'daki kilise saldırısının planlayıcılarından Soltamatiov yakalandı

Kaynak: İHA
İstanbul'daki kilise saldırısının planlayıcılarından Soltamatiov yakalandı

İstanbul'daki Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne 28 Ocak 2024'teki saldırının planlayıcılarından olan ve eylemde kullanılan silahı temin eden terör örgütü IŞİD üyesi Viskhan Soltamatiov, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) çalışmaları sonucu yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğünün terör örgütü IŞİD'e karşı gerçekleştirdiği ortak operasyonda, MİT'in istihbarat çalışmaları sonucu Afganistan'daki IŞİD yapılanması olan Horasan Vilayeti'ne bağlı olarak Türkiye'ye yönelik faaliyet gösterdiği tespit edilen, 28 Ocak 2024'teki Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne yönelik saldırının planlayıcıları arasında yer alan ve eylemde kullanılan silahı temin eden Viskhan Soltamatiov, İstanbul'da yakalandı.

Son Haberler
Arda Güler ilk 11'de. İşte maçı yayınlayacak kanal
Arda Güler ilk 11'de. İşte maçı yayınlayacak kanal
Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu nikah şahidi oldu
Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu nikah şahidi oldu
Hipertansiyon riskini artırıyor! Uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalardan ortaya çıktı
Hipertansiyon riskini artırıyor! Uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalardan ortaya çıktı
Devlet Bahçeli yine düştü. Op. Dr. Bilgehan Bilge'den şok iddia
Devlet Bahçeli yine düştü. Op. Dr. Bilgehan Bilge'den şok iddia
Galatasaray farkı 4'e çıkardı
Galatasaray farkı 4'e çıkardı