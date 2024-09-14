İstanbul'daki kilise saldırısının planlayıcılarından Soltamatiov yakalandı

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğünün terör örgütü IŞİD'e karşı gerçekleştirdiği ortak operasyonda, MİT'in istihbarat çalışmaları sonucu Afganistan'daki IŞİD yapılanması olan Horasan Vilayeti'ne bağlı olarak Türkiye'ye yönelik faaliyet gösterdiği tespit edilen, 28 Ocak 2024'teki Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne yönelik saldırının planlayıcıları arasında yer alan ve eylemde kullanılan silahı temin eden Viskhan Soltamatiov, İstanbul'da yakalandı.

