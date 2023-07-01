İstanbul'daki kurban pazarları toplanıyor

İstanbul'da belirlenen alanlarda Kurban Bayramı öncesinde kurulan çadırlarda hayvanlarını getiren satıcılar, bayramın son gününde toparlanma telaşı yaşadı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Kurban pazarlarında getirdikleri hayvanları satan besiciler toplanmaya çalışırken, ellerinde bir miktar hayvanı kalan satıcılar da bayramın dördüncü gününde gelecek müşterileri bekledi.

Sancaktepe'de kurulan kurban pazarında, belediye ekiplerince çadırların toplanması ve alanın temizlenmesi için çalışma yürütüldü.

Kurban pazarında gezen az sayıdaki vatandaş da satıcılardan küçükbaş hayvan fiyatlarıyla ilgili bilgi aldı.