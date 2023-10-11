İstanbul’daki parkta "yanlış anlaşılma" dayağı kameraya yansıdı

Kağıthane'de bir parkta oturan 3 genç, kendilerine el hareketi yaptığını sandıkları şahsı tekme ve yumruklarla dövdü. Dayak anları kameralara yansırken, olayla ilgili şikayette bulunulmadığı öğrenildi.

KAYNAK: İHA
İstanbul’daki parkta "yanlış anlaşılma" dayağı kameraya yansıdı

Olay, önceki gün saat 14.30 sıralarında Kâğıthane Merkez Mahallesi'ndeki Yeşil Vadi'de meydana geldi. İddiaya göre, parkta oturan 3 gencin yanına kimliği belirsiz bir şahıs geldi. Şahıs iddiaya göre gençlere el hareketi yaptı. Bu hareketleri yanlış anlayan 3 gençten ikisi, şahsa saldırmaya başladı.

ÖNCE KOVALADILAR SONRA DÖVDÜLER

Bir süre kovaladıkları şahsı yakalayan 2 genç ona tekme ve yumruklarla saldırdı. Dakikalarca şahsı döven iki genç ardından kaçarken, adam da olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar kameralara yansırken, olayla ilgili emniyete şikâyette bulunulmadığı öğrenildi.

Öne Çıkanlar
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kahvede okey onayana 5 bin TL, sabahın köründe işe gidene sıfır TL. Emekliler ayrımcılığa isyan etti
Kahvede okey onayana 5 bin TL, sabahın köründe işe gidene sıfır TL. Emekliler ayrımcılığa isyan etti
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
Son Haberler
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit! Yazarlar
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
Dışişleri Bakanı Fidan, Türkmenistanlı mevkidaşı Meredov ile görüştü Dünya
Dışişleri Bakanı Fidan, Türkmenistanlı mevkidaşı Meredov ile görüştü
Meclis'te 3 RTÜK üyesi seçildi Gündem
Meclis'te 3 RTÜK üyesi seçildi
Meral Akşener'den emekli maaşı tepkisi: Derhal asgari ücret seviyesine çıkartın Siyaset
Meral Akşener'den emekli maaşı tepkisi: Derhal asgari ücret seviyesine çıkartın
Kamboçya'da kuş gribinden bu yıl 3. ölüm gerçekleşti Dünya
Kamboçya'da kuş gribinden bu yıl 3. ölüm gerçekleşti
Kılıçdaroğlu'ndan Numan Kurtulmuş’a ziyaret Siyaset
Kılıçdaroğlu'ndan Numan Kurtulmuş’a ziyaret
Seren Serengil ve sevgilisi Deniz Akkaya'dan şikayetçi oldu. Tazminat davası da açtılar Magazin
Seren Serengil ve sevgilisi Deniz Akkaya'dan şikayetçi oldu. Tazminat davası da açtılar