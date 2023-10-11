İstanbul’daki parkta "yanlış anlaşılma" dayağı kameraya yansıdı

Olay, önceki gün saat 14.30 sıralarında Kâğıthane Merkez Mahallesi'ndeki Yeşil Vadi'de meydana geldi. İddiaya göre, parkta oturan 3 gencin yanına kimliği belirsiz bir şahıs geldi. Şahıs iddiaya göre gençlere el hareketi yaptı. Bu hareketleri yanlış anlayan 3 gençten ikisi, şahsa saldırmaya başladı.

ÖNCE KOVALADILAR SONRA DÖVDÜLER

Bir süre kovaladıkları şahsı yakalayan 2 genç ona tekme ve yumruklarla saldırdı. Dakikalarca şahsı döven iki genç ardından kaçarken, adam da olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar kameralara yansırken, olayla ilgili emniyete şikâyette bulunulmadığı öğrenildi.