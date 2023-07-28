İstanbul'daki şehir eşkıyaları bir adamı sokak ortasında göstere göstere vurdu

İstanbul'da yaşanan asayiş sorunları tam gaz sürüyor. Dün kaydedildiği iddia edilen görüntülerdeki bir video izleyenleri şoke etti.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da dört şahıs, kavgalı oldukları bir kişiyi güpegündüz darp etti. Aralarına alıp darp ettikleri adama küfürler savuran şehir eşkıyalarından mavi tişört giyen bir kişi silahını çekti, şarjörü taktı, mermiyi namluya sürdü. Darp edilen adamın tüm yalvarmalarına aldırış etmeyen eşkıya, silahı doğrultup tetiği çekti.

ÇIĞLIKLAR ATARAK KAÇTI

Bacağından vurulan mağdur acıdan çığlık atarak uzaklaştı.

Dört kişilik şehir eşkıyası çetesi ise ellerini kollarını sallayarak arabaya bindi.

Güpegündüz yaşanan bu olay, artan suç oranlarını, suçluların rahatlığını ve vatandaşın savunmasızlığını gözler önüne serdi.