İstanbul'daki yangın faciasında yaşamını yitiren kişilerin kimlikleri belli oldu

Kaynak: İHA
İstanbul'daki yangın faciasında yaşamını yitiren kişilerin kimlikleri belli oldu
İstanbul’un Beşiktaş ilçesindeki bir gece kulübünde çıkan yangın faciasında 29 kişi hayatını kaybetmişti. Facia sonucu hayatını kaybedenlerden 13'ünün kimliği belli oldu.

Beşiktaş Gayrettepe'deki 16 katlı binanın altında bulunan gece kulübünde tadilat esnasında bugün sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangın sonucu 29 kişi hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 8 kişi gözaltına alındı.

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Faciada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Çıkan yangında hayatını kaybeden bazı çalışanların kimliği belli oldu.

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İşte belirlenen isimler:

Kadir Orhanoğlu, Atanur Aladağ, Mehmet Okumuş, Özkan Baş, Gökhan Yıldırım, Alparslan Salih Derelioğlu, Sinan Yılmaz, Ahmad Kabas, Ahmet Sever, Barış Güngör, Emrah Demiroğlu, Yılmaz Kıhrı ve Akin Kıhrı.

Yangında yaşamını yitiren çalışanlardan Kadir Orhanoğlu'nun 2 çocuk babası olduğu edinilen bilgiler arasında. Atanur Aladağ'ın ise gece kulübünde aşçı olduğu öğrenildi. Ayrıca baba oğul olan Yılmaz Kıhrı ve Akin Kıhrı'nın tadilatta kaynak ustası olarak çalıştığı öğrenildi.

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