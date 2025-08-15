İstanbul'daki yangın panik yarattı: Tekstil atölyesi küle döndü!

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul’da çorap üretimi yapan tekstil atölyesinde çıkan yangın panik yarattı. Depoda eşyalar küle döndü. Yangın söndürüldü fakat iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 03.30 sıralarında Avcılar Yeşilkent Mahallesi G-642 Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katındaki çorap üretimi yapılan tekstil atölyesinin deposunda çıktı. İş yerinden yükselen alevleri görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada alevler tüm atölyeyi sararken, apartman tahliye edildi.

İstanbul'daki yangın panik yarattı: Tekstil atölyesi küle döndü!

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası iş yeri yanarak kullanılamaz hale gelirken, binanın dış cephesinde hasar oluştu.

İstanbul'daki yangın panik yarattı: Tekstil atölyesi küle döndü!​​​​​​​

Öte yandan, iş yerinden yükselen alevler vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde mahalle sakinlerinin korku dolu anlar yaşadığı görüldü.

İstanbul'daki yangın panik yarattı: Tekstil atölyesi küle döndü!​​​​​​​

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul'daki yangın panik yarattı: Tekstil atölyesi küle döndü!

İstanbul'daki yangın panik yarattı: Tekstil atölyesi küle döndü!

İstanbul'daki yangın panik yarattı: Tekstil atölyesi küle döndü!

İstanbul'daki yangın panik yarattı: Tekstil atölyesi küle döndü!

Son Haberler
İstanbul'daki yangın panik yarattı: Tekstil atölyesi küle döndü!
İstanbul'daki yangın panik yarattı: Tekstil atölyesi küle döndü!
Galatasaray'ın planı! Barış Alper Yılmaz satılırsa iki futbolcu gelecek
Galatasaray'ın planı! Barış Alper Yılmaz satılırsa iki futbolcu gelecek
Bulgurun hamilelikteki gizli faydaları ortaya çıktı
Bulgurun hamilelikteki gizli faydaları ortaya çıktı
CHP’den operasyona sert tepki: Adalet Bakanı’nın rahatsız olma nedenine dikkat çekti
CHP’den operasyona sert tepki: Adalet Bakanı’nın rahatsız olma nedenine dikkat çekti
Doğduğu topraklara yatırım yaptı, yüzlerce kadına ve engelli bireye umut oldu!
Doğduğu topraklara yatırım yaptı, yüzlerce kadına ve engelli bireye umut oldu!